Пострадавшие при пожаре в лагере под Хабаровском дети впали в кому

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, впали в кому. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Фургал, приехавший на место происшествия, передает «Интерфакс».

Фургал подтвердил, что один ребенок погиб, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще одного ребенка госпитализировали с отравлением угарным газом, его состояние — между удовлетворительным и средней тяжести. Губернатор отметил, что для родителей в больнице выделили отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно.

22 июля произошел пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где размещались 189 детей. К моменту, когда прибыли первые подразделения МЧС, 20 из 26 палаток сгорели. В результате погибла десятилетняя девочка, еще девять человек пострадали.

Источник ТАСС назвал возможной причиной пожара неисправность одного из обогревателей, которыми отапливается лагерь. Собеседник агентства не исключил, что на обогревателе сушили одежду. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!