Появилось видео сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следователи начали осмотр сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском лагере. Видео с места происшествия опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На кадрах можно увидеть территорию лагеря и металлические основания палаток, на которые натягивали покрытие. Также в ролике запечатлены железные кровати, на которых спали дети.

В управлении СКР по Хабаровскому краю сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр территории после пожара, проверяются ответственные за безопасность детей в палаточном городке. Документы, которые касаются расследования уголовного дела, изымаются и проверяются правоохранительными органами.

Возгорание в детском палаточном лагере «Холдоми» произошло в ночь на 23 июля. На момент пожара там находились 189 детей. Пока приехали первые спасательные службы, сгорели 20 из 26 палаток. В результате погибла 10-летняя девочка, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Еще трое подростков госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего, по предварительной информации, пострадали девять человек, им всем оказывается квалифицированная помощь в Солнечной районной больнице.

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