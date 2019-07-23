Число жертв пожара в хабаровском лагере выросло до четырех

Число жертв пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае выросло до четырех человек. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

«Четверо погибших, мальчик умер», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Как отмечалось, десятилетний мальчик по имени Арсений помогал спасать детей во время пожара. В результате он получил ожоги и впал в кому.

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Ранее во вторник стало известно, что две девочки, госпитализированные в реанимацию с серьезными ожогами, скончались. До этого сообщалось о погибшей 10-летней девочке.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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