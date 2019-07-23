Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.
«Только что умерла еще одна девочка», — сказала собеседница издания. По информации Telegram-канала Baza, погибшая — 11-летняя Лиза. У девочки было диагностировано 90 процентов ожогов тела.
Ранее сообщалось, что при пожаре погибла десятилетняя девочка.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.
Сообщалось, что в инциденте пострадали 12 человек, трое детей впали в кому. Среди них оказался десятилетний мальчик, который помогал вытаскивать людей из палаток.
Пожар, предположительно, мог произойти из-за неисправности одного из обогревателей, которым отапливался лагерь. По данным источников, на нем сушили одежду.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).