По делу о пожаре в детском лагере начались задержания

Следователи задержали двух человек по уголовному делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли четверо детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь «Холдоми» — учредитель и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Они дают показания на допросе у следователей. Видео с подозреваемыми предоставлено СКР.

Следком

После проведения необходимых следственных действий подозреваемые будут водворены в изолятор временного содержания.

Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая и другие.

Число жертв пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае выросло до четырех: три девочки и мальчик по имени Арсений, который помогал спасать детей во время пожара.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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