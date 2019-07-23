Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о сгоревшем лагере

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 23 июля.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? (...) Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

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Медведев подчеркнул, что в сгоревшем лагере нарушались требования безопасности.

Ранее во вторник Сергей Фургал заявил, что власти не разрешали открывать на территории «Холдоми» палаточный лагерь. По его словам, «никто и не знал, что есть палаточный лагерь».

Пожар в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

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