В Хабаровском крае объявили траур по погибшим в палаточном лагере

В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в лагере «Холдоми» детям. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, передает «Интерфакс».

«Траур с завтрашнего дня [24 июля]. Сейчас готовятся все необходимые документы», — сказала Томченко.

Ранее 23 июля число погибших при пожаре в палаточном лагере выросло до четырех. Умерли три девочки и мальчик. Отмечалось, что десятилетний мальчик по имени Арсений помогал спасать детей во время пожара. В результате он получил ожоги и впал в кому. Еще 12 человек пострадали, среди них семь детей.

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Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля, в нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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