Стало известно о звонках детей во время пожара в хабаровском лагере

Родители пострадавших в хабаровском лагере детей раскрыли детали произошедшего там пожара. Так, мать 10-летней девочки Ирины рассказала, как дочь звонила ей, когда ее уже увозили в больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

«В три часа ночи она мне позвонила: "Мама, мы горим. У нас пожар, меня увозят в больницу"», — рассказала женщина.

По словам матери Ирины, девочка проснулась от жжения в локте, увидела рядом с собой пламя, закричала и разбудила других детей. Ее доставили в больницу в шоковом состоянии, но сейчас она чувствует себя хорошо. В разговоре с Пятым каналом женщина рассказала, что узнала о пожаре от дочери, а не от руководства лагеря.

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Мать одного из мальчиков сообщила «Московскому комсомольцу», что узнала о пожаре от подруги, чей ребенок тоже находился в лагере и сообщил матери о происшествии по телефону. «Лично мне никто не звонил — ни вожатые, ни руководство лагеря. Никакого оповещения не поступало. Я, как узнала о пожаре, сама выехала за сыном. Через час прибыла на место», —рассказала женщина.

Как она утверждает, часть детей находилась в каком-то большом помещении, другие «просто бродили по улице». Женщина написала заявление и забрала ребенка. Она говорит, что сына ей отдали сразу, даже не спросив паспорт.

Другой мальчик рассказал DVHab, что тоже позвонил маме, после того как в палатку забежал вожатый и начал кричать, что начался пожар. «Я побежал в сторону выхода и начал звонить маме, рассказывая, что у нас в лагере пожар. Мама перезвонила старшему вожатому, который сообщил ей, что несколько детей пострадали», — рассказал ребенок. Выбежав на улицу, он увидел, что горят туалет и две крайние палатки.

Ранее работники лагеря рассказали, что вожатые пытались спасти детей во время пожара — часть из них заходила прямо в горящие палатки, другие будили коллег, врачей и руководство. Одна из отдыхавших в лагере раньше девочек предположила, что работники хотели потушить все сами, чтобы «не выплыло это все», но у них не получилось.

Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля, там находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток, четыре ребенка погибли. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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