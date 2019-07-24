Хабаровский лагерь решили закрыть после пожара

Лагерь «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края решили закрыть после пожара, в котором погибли четыре ребенка. Об этом сообщила министр образования региона Алла Кузнецова, передает «Интерфакс».

Как отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, 24 июля юристы начнут готовить постановление о закрытии лагеря.

Сейчас детей вывозят из лагеря, там находятся 11 психологов, которые в том числе помогают при эвакуации. На утро 24 июля в лагере находятся 191 ребенок и 33 вожатых. Специалисты не рекомендовали оставлять детей в лагере, потому что вожатые тоже получили психическую травму и находятся в разной степени шока. Некоторые из них говорят, что не могут работать в лагере.

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23 июля сообщалось, что сгоревшие палатки рекомендовали региональные власти. Они имели официальный сертификат негорючести, в документах также утверждалось, что палатки выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов. В лагере их было два вида — «Памир-30» для детей и «Памир-10» для вожатых.

Пожар в палаточном лагере Холдоми произошел в ночь на 23 июля, в нем находились 189 человек. В результате сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

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