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Установлена сумма компенсаций семьям жертв пожара в детском лагере

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Семьям погибших и пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае выплатят компенсации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора края Сергея Фургала.

Отмечается, что родственники четырех погибших детей получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. На компенсацию в размере 200 тысяч рублей могут рассчитывать пострадавшие, получившие легкий вред здоровью.

«Семьи погибших по распоряжению губернатора также получат материальную помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон», — добавили в пресс-службе главы региона.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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