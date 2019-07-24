Стала известна еще одна возможная причина пожара в хабаровском лагере

В правительстве Хабаровского края заявили, что причиной пожара в лагере «Холдоми» могло стать полотенце или платье, упавшее на обогреватель, передает РИА Новости.

«В палатках были обогреватели типа "ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на "ветерок"», — рассказали в правительстве. Там отметили, что, по информации пожарных, палатки сгорели «молниеносно». По данным очевидцев, палатки горели «как факел», огонь поднимался на высоту 15 метров.

23 июля сообщалось, что причиной возгорания мог стать обогреватель, на котором дети сушили вещи.

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Ранее 24 июля стало известно, что после пожара палаточный лагерь решили закрыть. Как сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в течение дня юристы подготовят необходимые документы.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четыре ребенка. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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