В районе сгоревшего детского палаточного лагеря ввели режим ЧС

В Солнечном районе Хабаровского края, на территории туристического комплекса «Холдоми» введен режим чрезвычайной ситуации после пожара в палаточном лагере. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Фургал. Фотографию документа он опубликовал в своем Instagram.
Фургал добавил, что работа лагеря должна быть приостановлена до снятия режима ЧС.
Ранее стало известно, что лагерь решили закрыть после пожара. По словам Фургала, 24 июля юристы начнут готовить документы о закрытии учреждения.
В ночь на 23 июля в палаточном лагере в «Холдоми» произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Одному из них, 11-летнему мальчику, предложили посмертно присвоить звание Героя России — он помогал спасать других детей. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые. Также следователи заподозрили в халатности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.