В районе сгоревшего детского палаточного лагеря ввели режим ЧС

В Солнечном районе Хабаровского края, на территории туристического комплекса «Холдоми» введен режим чрезвычайной ситуации после пожара в палаточном лагере. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Фургал. Фотографию документа он опубликовал в своем Instagram.

Фургал добавил, что работа лагеря должна быть приостановлена до снятия режима ЧС.

Материалы по теме «Не все ребята поняли, что произошло» В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?

Ранее стало известно, что лагерь решили закрыть после пожара. По словам Фургала, 24 июля юристы начнут готовить документы о закрытии учреждения.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере в «Холдоми» произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Одному из них, 11-летнему мальчику, предложили посмертно присвоить звание Героя России — он помогал спасать других детей. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые. Также следователи заподозрили в халатности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!