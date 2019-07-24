Погибшего при спасении детей в сгоревшем лагере мальчика призвали наградить

На сайте Change.org появилась петиция с призывом посмертно присвоить 11-летнему Алексею Мартыненко звание Героя России за то, что он спасал девочек во время пожара в хабаровском лагере «Холдоми». Ее создал житель Комсомольска-на-Амуре.

«11-летний комсомольчанин Алексей Мартыненко, рискуя собственной жизнью, помогал выводить из огня других детей. Это настоящий героизм. Он должен быть награжден званием Героя Российской Федерации посмертно», — говорится в тексте петиции. На момент написания заметки она набрала 3467 подписей из необходимых 5 тысяч.

После начала пожара Алексей Мартыненко вернулся в палатку, чтобы вывести из огня девочек, писала «Комсомольская правда». Позднее он впал в кому и умер, не приходя в сознание. Кроме него, погибли еще три ребенка.

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Пожар в палаточном лагере в Холдоми произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), а также заподозрил в халатности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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