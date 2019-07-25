Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря в Хабаровском крае Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следствия. Мера пресечения фигуранту уголовного дела избрана до 22 сентября.

Кроме того, суд рассмотрит вопрос об аресте Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева.

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Ранее 25 июля сообщалось, что все дети вывезены из палаточного городка детского лагеря «Холдоми». Они направлены на автобусе в сопровождении ГИБДД в спорткомплекс «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.

В ночь на 23 июля в лагере произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По делу были задержаны начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков. В халатности заподозрен сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, который незадолго до пожара выявил нарушения противопожарных норм, но не обязал руководство их устранить.

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