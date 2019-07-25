Власти решили наградить погибшего при спасении детей в сгоревшем лагере мальчика

Власти Хабаровского края поддержали петицию о посмертном присвоении госнаграды Алексею Мартыненко, который умер в больнице после спасения детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми». Об этом губернатор Сергей Фургал сообщил на расширенном совещании правительства региона, передает ТАСС.

«Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — сказал Фургал. Он также пообещал обратиться в компетентные органы, чтобы отметить поступок ребенка.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с призывом посмертно присвоить Алексею Мартыненко звание Героя России за то, что он спасал девочек во время пожара в хабаровском лагере «Холдоми». Мальчик впал в кому и умер, не приходя в сознание. Кроме него, погибли еще три ребенка.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Подозреваемыми проходят начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков. Следователи заподозрили в халатности местного сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева.

24 июля президент России Владимир Путин назвал случившееся большой трагедией и заявил, что ждет от Следственного комитета в ближайшее время доклада по результатам расследования.

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