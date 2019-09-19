Стало известно о состоянии упавшего в яму с кипятком двухлетнего россиянина

Двухлетнего мальчика, который вместе с матерью провалился в яму с кипятком в Новосибирске, вывели из состояния ожогового шока и перевели из реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе областной больницы, передает ТАСС.

Состояние ребенка оценивают как стабильно тяжелое, но врачи отмечают очень хорошую клиническую динамику. Состояние матери оценивают как средней степени тяжести, реанимация ей не понадобилась.

18 сентября стало известно, что в Новосибирске местная жительница с двухлетним ребенком в коляске упала в яму с кипятком. Супруг женщины рассказал, что асфальт провалился прямо под ней. Мать ушла в воду по пояс, а ребенок с головой.

Пострадавшие получили сильные ожоги, их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Следственный комитет начал проверку.

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