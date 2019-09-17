Пятилетняя россиянка выжила после ожога 75 процентов тела и нескольких операций

В Новокузнецке провели несколько операций пятилетней девочке, которую в августе госпитализировали с ожогами 75 процентов тела после того, как знакомые подожгли на ней платье. Об этом рассказала мать ребенка Людмила Лепке, передает «Интерфакс».

Врачи вывели ребенка из медикаментозной комы и сделали несколько операций по пересадке кожи, но девочка все равно остается в реанимации. Она рассказала следователю, что платье на ней подожгли две сестры-подруги. Одна девочка якобы держала ребенка за руки, а вторая поджигала платье. Мать девочки отметила, что по результатам экспертизы, это «не могло произойти случайно». Женщина рассказала, что подруги «даже не пытались» извиниться за содеянное, хотя живут рядом.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета рассказали, что по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В ведомстве добавили, что девочки еще не достигли возраста уголовной ответственности, им назначили психолого-психиатрические экспертизы.

Инцидент произошел в начале августа — пятилетняя девочка с врожденным пороком сердца попала в больницу после прогулки с двумя подругами 9 и 11 лет. После того, как они подожгли платье, и одежда начала гореть, девочки сбежали, оставив пятилетнего ребенка одного. Она смогла добежать до дома, где старший брат потушил огонь. В СК тогда сообщали, что платье загорелось в тот момент, когда пострадавшая кружилась, взяв за руки одну из сестер. Вторая в это время баловалась с зажигалкой рядом с ними.

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