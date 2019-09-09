Шестилетний россиянин попытался спасти дедушку из горящей бани и умер

Шестилетний мальчик из Карелии попытался спасти дедушку из горящей бани и умер от полученных ожогов. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова, передает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 30 августа. Ребенок вместе с дедушкой находился в бане на даче. Пожилой мужчина потерял сознание, пока разжигал печь. Внук попытался вытащить его из загоревшейся бани и получил 90 процентов ожогов тела — огонь перекинулся на ребенка. Мальчика доставили в детскую республиканскую больницу, мужчина умер на месте.

Позднее, 3 сентября, ребенка доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода, где он скончался от полученных ожогов через шесть дней, уточнила Коковурова.

В прошлом году сообщалось о 15-летнем на тот момент жителе села Тертеж Манского района, который спас свою семью из пожара. Подросток заметил возгорание первым, разбил окно и помог выбраться на улицу матери, двум сестрам и племяннице. После этого он вынес на руках через огонь старшую сестру — инвалида с детства.

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