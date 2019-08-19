Пьяная россиянка и трое детей погибли при пожаре в жилом доме

В поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области при пожаре в частном доме погибли местная жительница и трое детей. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС.

Предполагаемой причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и использовании электрооборудования. По данным МЧС, женщина была пьяна и не могла покинуть дом и спасти детей.

Глава администрации поселка Мишелевка Николай Валянин рассказал, что погибшая семья считалась неблагополучной и состояла на учете до апреля 2019 года, передает телеканал «360». Снятие с учета произошло по причине исправления женщины, отметил глава администрации.

«У нее забирали буквально на месяц дочку, когда она была признана социально опасной. После того как ребенка изъяли, она закодировалась, устроилась на работу, дома у них было все прилично. <…> Она встала на путь исправления», — рассказал Валянин.

Ранее сообщалось, что офицер Росгвардии спас супружескую пару при пожаре в мордовском селе Сабаево. Сотрудник правоохранительных органов заметил, что у одного из частных домов горит крыша. Он перепрыгнул через забор и, разбив окно, проник внутрь. Сначала офицер помог выбраться на улицу пожилой женщине, а затем вынес на руках ее мужа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!