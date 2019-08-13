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Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

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11-летний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В соответствующем указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, отмечается, что Мартыненко награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Сам Алексей погиб от ожогов в больнице спустя сутки после пожара.

Ранее власти Хабаровского края поддержали петицию о посмертном присвоении госнаграды Алексею Мартыненко. «Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку», — сказал губернатор края Сергей Фургал.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четыре ребенка. Основная версия случившиеся — неисправный обогреватель, на котором дети сушили одежду.

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