Хабаровского замминистра образования отстранили после пожара в палаточном лагере

Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля отстранили от должности после пожара в детском палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми», в результате которого погибли дети. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Надежду Томченко.

По ее словам, Короля отстранили на время внутренней проверки. Она проводится по распоряжению губернатора.

Материалы по теме «Не все ребята поняли, что произошло» В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Директор лагеря Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!