Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации

Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере. Об этом сообщается на сайте организации.

В лагере объяснили, что руководство арестовано и поэтому организация не может оказать материальную поддержку.

«Это чисто процессуальные сложности — нам нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы», — говорится в сообщении. Там отметили, что деятельность компании приостановлена, однако неизвестно, на какой срок, и поэтому компания «ничего не может обещать людям».

В «Холдоми» добавили, что готовятся массовые сокращения сотрудников, однако не уточнили их число. В сообщении также сказано, что продолжается возврат денег за приобретенные путевки.

Ранее стало известно, что пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Директор лагеря Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

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