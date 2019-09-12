Спасавший дедушку из пожара шестилетний россиянин получил медаль посмертно

Шестилетний мальчик из Карелии, погибший при попытке спасти из пожара дедушку, посмертно получил в награду медаль «Доблесть и отвага». Награду ему присудил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким ребенка, а также поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли «исчерпывающие меры» для спасения мальчика.

Инцидент произошел 30 августа. Ребенок вместе с дедушкой был в бане, и пожилой мужчина потерял сознание, разжигая печь. Баня загорелась, мальчик попытался вытащить дедушку, но огонь перекинулся на него. Ребенок получил 90 процентов ожогов тела, его госпитализировали. Дедушка умер на месте.

3 сентября мальчика доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. 9 сентября он умер.

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