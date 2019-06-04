Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Киллер в шлеме застрелил директора подмосковного ТЦ
Российская турбаза объяснила отказ принять детей с ВИЧ
Власти решат проблемы с гражданством для жителей Приднестровья
Агрессивная обезьяна съела утят на глазах у их матери
Обвиняемых в смерти ребенка украинских полицейских отправили в СИЗО
Женщина потратила все накопления ради славы на телевидении и просчиталась
Исламские террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ
Обнаружены магические артефакты древних сибирских колдунов
Режиссеры вступились за заявившего о давлении Минкультуры BadComedian
Пять человек погибли в результате стрельбы в Австралии
Новости партнеров

Подмосковных учителей частично освободят от проверки домашних заданий

Перейти в «Мою Ленту»

Пилотный проект по частичному переводу домашних работ в электронный вид запустят в Подмосковье с начала учебного года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 июня.

Она пояснила, что часть заданий будет проверять компьютер, а не учитель.

«Существуют так называемые тренажеры или тренировочные задания, которые можно перевести в электронный вид. Это могут быть задания на знание исторических дат, или, например, определений», — рассказала она.

По ее словам, областные школы будут постепенно подключаться к проекту. Кроме того, каждое учебное учреждение вправе самостоятельно выбирать формат включения в проект и интенсивность, добавила министр.

В ноябре прошлого года Забралова проинформировала о том, что почти все школы в регионе перешли на пятидневную учебную неделю.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев дал старт строительству 50 новых школ
Подмосковные учителя применят сингапурские методики
Почти все подмосковные школы перешли на пятидневку
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Лазили по трупам, искали своих детей»

Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
10:28 2 июня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске снова увеличилось

13:55Сегодня

Российские водители оценили возможный запрет на каршеринг для нарушителей ПДД

14:51Сегодня

Российская турбаза объяснила отказ принять детей с ВИЧ

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
13:25Сегодня

Полицейским с допуском к гостайне подтвердили запрет на отдых за границей

13:59Сегодня

Потерявшийся россиянин обустроился в тайге и дождался спасателей с камерами

02:55 2 июня

Власти Дзержинска назвали сумму компенсации пострадавшим после взрывов

Россия11:5027 мая
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

«Все новое часто принимается в штыки»

Историк Артем Голбин об истории шедевров мировой архитектуры
13:04Сегодня

Прокуратура потребовала от хабаровского губернатора обеспечить сирот жильем

13:50Сегодня

Сотрудник российского банка украл почти миллион рублей на свадьбу

01:50 1 июня

В России отменили роуминг

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Мост, каток и клуб по интересам
 
Российские водители оценили возможный запрет на каршеринг для нарушителей ПДД
Российская турбаза объяснила отказ принять детей с ВИЧ
Полицейским с допуском к гостайне подтвердили запрет на отдых за границей
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Сирийцы за день захватили три города
Пять человек погибли в результате стрельбы в Австралии
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Россия предостерегла США от признания Украины союзником
Китай обвинили в сокрытии правды о расстреле сотен демонстрантов
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Обвиняемые в смерти ребенка украинские полицейские заявили о невиновности
От главных силовиков Украины потребовали ответа за убийство ребенка полицейскими
Украинские военные обстреляли мечеть в Донбассе во время праздника
Вакарчук потребовал от Зеленского принять закон об отношениях с Россией
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
«Желание добиться хайпа»
Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
Рустам ТарикоБумажный стандарт
Что получат кредиторы банка Рустама Тарико
Россияне снизили недельные траты
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение
Аэропорт Шереметьево признал свою ответственность за коллапс с багажом
Стал известен обладатель рекордно дорогого обеда с легендарным инвестором
Все материалы
Силовые структуры
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Последняя кровь
Как одна из самых жестоких ОПГ России убивала бизнесменов, чиновников и свидетелей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Росгвардейцев накажут за неспешное открытие ворот перед генералом
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Обнаружены магические артефакты древних сибирских колдунов
Раскрыта загадка исчезнувшей древней цивилизации
Назван вред всех типов мяса
F-35 притворится «агрессивными» J-20 и Су-57
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Обвинившая Неймара в изнасиловании отпугнула адвокатов
Новый чемпион заговорил о втором бое против Джошуа
Футболистов команды Роналдо заподозрили в договорном матче
«Реал» примет 11-летнего сына погибшего в аварии футболиста
Боец UFC засчитал себе победу над Нурмагомедовым
«Ювентус» приступил к возвращению Погба
Все материалы
Культура
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Бон Джови (справа) и Стас Намин (в центре)«Жажда власти и денег ослепляет»
Как советский рок покорил Запад
«До боли реалистичная картина»
 
Майли Сайрус начала продавать дорогие презервативы
Режиссеры вступились за заявившего о давлении Минкультуры BadComedian
Дэвид Линч впервые получит «Оскар»
Сыгравший Тора в «Мстителях» актер ушел из кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон джунглей
Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Непобедимый участник «Своей игры» внезапно проиграл
Раскрыт заработок звезд популярного реалити-шоу
Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В сети раскрыли неожиданно прибыльные должности
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Назван лучший месяц для покупки кроссовок
Раскрыт секрет идеальной внешности Мелании Трамп
Популярная тучная модель признала свое несовершенство
Любимый дешевый бренд россиян выпустил женскую одежду для мужчин и был осмеян
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Названы российские авиакомпании с самым вкусным питанием
Boeing-737 вернется в Москву из-за разгерметизации
Появилось видео из разгерметизированного российского самолета
Бортпроводник укачал плачущую в самолете девочку и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Умер прятавший героин в солдатские гробы наркобарон
Храбрые собаки вытащили ребенка из пасти пумы
Студентка научилась зарабатывать на чиханье на камеру
Отставной чиновник зарезал взрослого сына-затворника
Все материалы
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
У Seat появился серийный электрокар
Стали известны российские цены на кроссовер Citroёn C5 Aircross
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
Дачный домик в Подмосковье предложили снять за 45 миллионов рублей в месяц
Самая дорогая квартира в Москве оказалась в тысячу раз дороже самой дешевой
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Все материалы