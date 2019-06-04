Подмосковных учителей частично освободят от проверки домашних заданий

Пилотный проект по частичному переводу домашних работ в электронный вид запустят в Подмосковье с начала учебного года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 июня.

Она пояснила, что часть заданий будет проверять компьютер, а не учитель.

«Существуют так называемые тренажеры или тренировочные задания, которые можно перевести в электронный вид. Это могут быть задания на знание исторических дат, или, например, определений», — рассказала она.

По ее словам, областные школы будут постепенно подключаться к проекту. Кроме того, каждое учебное учреждение вправе самостоятельно выбирать формат включения в проект и интенсивность, добавила министр.

В ноябре прошлого года Забралова проинформировала о том, что почти все школы в регионе перешли на пятидневную учебную неделю.