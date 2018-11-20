Почти все подмосковные школы перешли на пятидневку

98 процентов школ в Подмосковье перешли на пятидневную учебную неделю, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства

«Полностью отказались от занятий в субботу общеобразовательные учреждения в 56 муниципалитетах», — рассказал Забралова.

Она уточнила, что в 21 школе обучение осуществляется в смешанном режиме: все начальные классы на пятидневной учебной неделе, старшие классы с углубленным и профильным обучением — на шестидневной.

«Это такие территории, как Раменское, Орехово-Зуево, Королев, Дубна, Звенигород, Фрязино, Дмитровский округ, Долгопрудный и Волоколамский, Лотошинский, Пушкинский районы. В следующем году мы планируем переход на пятидневку в школах на этих территориях», — подчеркнула министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал строительство 200 новых школ в регионе. Он добавил, что Подмосковье поставит своеобразный рекорд. Глава региона в целом высоко оценивает систему подмосковного образования, однако призывает не останавливаться на достигнутом. По его словам, в первую очередь необходимо раз и навсегда решить кадровый вопрос. Детей должны обучать профессионалы, отметил он. В министерстве образования разрабатывают различные программы и мастер-классы для педагогического состава. Так, недавно школьным учителям рассказали о сингапурских педагогических технологиях.