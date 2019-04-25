Воробьев дал старт строительству 50 новых школ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт единовременной закладке 50 новых школ в Подмосковье. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Ольга Васильева, передает корреспондент Ленты.ру в четверг, 25 апреля.

«Мы должны построить 50 школ, по сути, за 18 месяцев. Нам помогает федеральное правительство, наша задача — сдать эти школы в срок», — сказал Воробьев.

В свою очередь, Татьяна Голикова отметила успехи региональных властей в вопросах ликвидации второй смены в школах. Она отметила, что масштабная стройка также призвана решить проблемы доступности школьного образования.

Ольга Васильева поблагодарила Воробьева за эффективные программы поддержки молодых педагогов, а также за сохранение трех старейших педагогических институтов России.

Новые школы будут построены к сентябрю 2020 года в 29 муниципалитета, говорится на сайте областного правительства. Всего за последние пять лет в Подмосковье построено более 110 школ.