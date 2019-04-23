Воробьев назвал сроки строительства 50 новых школ

Пятьдесят новых школ начнут строить в Подмосковье в апреле, открыть учреждения планируют осенью 2020 года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

«В рамках указов президента мы приступаем к реализации масштабного проекта в сфере образования. На этой неделе мы проведем мероприятия, связанные с началом строительства 50 школ в тех муниципалитетах, где этого требует ситуация», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что власти должны обратить особое внимание на подбор кадров для будущих школ.

В декабре прошло года сообщалось, что до конца 2019 года в регионе введут в эксплуатацию 20 новых общеобразовательных учреждений.

Масштабное строительство школ Воробьев анонсировал в начале августа 2018-го. По его словам, более двухсот объектов построят в течение четырех лет. Губернатор отмечал, что учреждения будут оснащены современным оборудованием. Он неоднократно говорил о необходимости повышения качества системы образования.