Путин пообещал бесплатное второе высшее образование для творческих профессий

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со вторым бесплатным высшим образованием в ходе посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИКа). Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время встречи режиссер Вадим Абдрашитов задал вопрос о том, возможно ли второе бесплатное высшее образование по «концептообразующим» и «смыслообразующим» специальностям, среди которых режиссура, драматургия, писательское дело, композиция и дирижирование. «Если вникнуть в эту проблему, смыслообразующие – это означает про смысл жизни, куда идем и кого воспитываем», — добавил он. Абдарашитов пожаловался, что ученики приходят с красными глазами после ночных смен официантами, так как вынуждены подрабатывать и платить за свои места.

«Мы этот вопрос решим», — ответил президент, после чего все собравшиеся зааплодировали. Путин добавил, что придется увеличить гранты или снять ограничения на бесплатное второе высшее образование.

Ранее в октябре Владимир Путин оценил идею создать студию ВГИК на площадке форума «Таврида» в Крыму. Он отметил, что для этого потребуется «оборудование и прочее».

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