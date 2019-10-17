Путин оценил идею создать студию ВГИК на площадке «Тавриды»

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания студии Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) на площадке форума «Таврида» в Крыму. В беседе с преподавателями и выпускниками вуза глава государства отметил, что предложение нужно проработать, пишет ТАСС.

В частности, по словам российского лидера, речь идет об удорожании этого проекта. «Это уже не просто строение какое-то, но оборудование и прочее», — сказал он, отметив, что идея хорошая. Отдельно Путин напомнил, что сейчас обсуждается тема возрождения Ялтинской киностудии.

17 октября Путин посетил ВГИК. Студенты старейшего творческого вуза страны исполнили российскому лидеру песню «Под ракитою», авторство которой приписывают унтер-офицеру Невского пехотного полка Николаю Веревкину. Песня начинается со слов «Под ракитою зеленой/ Казак раненый лежал».

ВГИК входит в Ассоциацию учебных заведений искусства и культуры России, является постоянным членом Международной ассоциации школ кино и телевидения при ЮНЕСКО.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"», окончание которого намечено на 2022 год. Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

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