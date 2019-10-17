Путина встретили во ВГИК под песню об истекающем кровью казаке

Президента России Владимира Путина встретили во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) под песню об истекающем кровью казаке. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Студенты старейшего творческого вуза страны исполнили главе государства песню «Под ракитою», авторство которой приписывают унтер-офицеру Невского пехотного полка Николаю Веревкину:

«Ой, да тиха-смирна/ Под ракитовым кустом/ Была сваха-сабля востра/ Штык булатный был дружком».

Песня начинается со слов «Под ракитою зеленой/ Казак раненый лежал».

ВГИК входит в Ассоциацию учебных заведений искусства и культуры России, является постоянным членом Международной ассоциации школ кино и телевидения при ЮНЕСКО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!