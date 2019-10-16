Кремль прокомментировал искажение гимна России арабскими музыкантами

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 октября.

Отвечая на вопрос журналистов, не расстроило ли президента Владимира Путина некачественное исполнение гимна, Песков напомнил, что его исполнял не Большой симфонический оркестр. «Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна», — сказал он, добавив, что музыканты «очень старались».

Оркестр в Саудовской Аравии попытался сыграть российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Салманом бин Абдул-Азизом Аль Саудом, но не попал в нужные ноты. Позже в Абу-Даби, куда Путин прибыл на следующий день, также не смогли корректно сыграть композицию во время приветствия российского лидера.

По данным «Би-би-си», в 2015 году фальшиво российский гимн был исполнен в Каире на встрече Путина с египетским коллегой.

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