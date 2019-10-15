Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

В качестве ответного подарка принц Абу-Дади вручил Путину макет бывшей резиденции президента ОАЭ — дворца Каср аль-Хосн.

Ранее, 14 октября, Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию и подарил королю Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду белого кречета, у которого начался понос от волнения прямо во дворце. Саудовский лидер вручил президенту России картину.

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