Подаренный саудовскому королю кречет разволновался и загадил дворец

У камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду, начался понос от волнения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сокольничий Шухрат Разаков рассказал корреспонденту издания, что кречета зовут Альфа. Птица — девочка, первая из выводка чемпионов, от которых удалось получить потомство.

По словам сокольничего, перед церемонией обмена подарками ему пришлось успокаивать кречета два дня. Несмотря на это, птица все равно нервничала. «Совсем не волноваться нельзя! Это же такие люди! Король, президент! Любой разнервничается!» — сказал сокольничий.

Перед вручением королю Альфа сходила в туалет пять раз. Во время обмена подарками кречет снова опорожнил кишечник, содержимое которого оказалось прямо на полу дворца. Корреспондент издания отметил, что присутствующие не обратили внимания на произошедшее.

Сокольничий признался, что ему тяжело расставаться с питомцем. Он рассказал, что Альфа — умная птица и «будет звездой» в королевстве.

Саудовский король отметил, что переименует кречета и даст ему имя, на которое птица будет откликаться.

В понедельник, 14 октября, Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Главы государств обменялись подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, саудовский лидер поблагодарил президента и в ответ вручил ему картину.

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