Путин и саудовский король обсудили поставки вооружения из России

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, у стран «имеются планы» по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Саудовскую Аравию. Пресс-секретарь не раскрыл подробности обсуждения, отметив, что сказать «пока нечего». Песков добавил, что государства продолжат обсуждать сотрудничество в этой сфере.

В понедельник, 14 октября, Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию. Отмечалось, что в ходе переговоров стороны обсудят действия по стабилизации цен на нефть, обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

Также главы государств обменялись подарками. Путин вручил саудовскому королю камчатского кречета, король поблагодарил российского президента и в ответ вручил ему картину.

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