В Кремле раскрыли детали визита Путина в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 14 октября.

Стороны обсудят действия по стабилизации цен на нефть, обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование. Отдельно будут затронуты темы наращивания сотрудничества между странами в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, в том числе оборонная.

В рамках визита предусмотрено также участие российского лидера в первом заседании Российско-саудовского экономического совета. Ожидается, что по итогам визита Путина будут подписаны новые соглашения.

Ранее в понедельник стало известно, что российский лидер привез подарок для саудовского короля — камчатского кречета по кличке Альфа.

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