Саудовская Аравия разместит тысячи американских военных

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бин Салман одобрили размещение в стране дополнительного военного контингента США. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на министерство обороны королевства.

По мнению властей Саудовской Аравии, этот шаг позволит Эр-Рияду обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и мировой экономике. Отмечается, что решение было принято после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.

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О планах США перебросить в Саудовскую Аравию три тысячи военных сообщалось 11 октября. Кроме того, министр обороны США Марк Эспер разрешил отправить в королевство две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD и две ракетных батареи системы Patriot.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco случился пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии — Эр-Рияду, — используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3. И саудиты, и Соединенные Штаты заявили, что располагают доказательствами того, что за атаками стоит Иран.

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