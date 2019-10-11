CША перебросят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Минобороны США одобрило отправку в Саудовскую Аравию дополнительного военного контингента. Об этом в пятницу, 11 октября, со ссылкой на Пентагон сообщил в Twitter журналист СNN Райан Браун.

«Всего будет отправлено три тысячи человек дополнительного контингента, эти решения подтверждены за последний месяц. Соединенные Штаты не ищут конфликта с иранским режимом, но мы будем сохранять серьезную военную силу в регионе», — процитировал он заявление военных.

Перед этим Браун рассказал, что министр обороны США Марк Эспер разрешил отправить в королевство две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD и две ракетных батареи системы Patriot.

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Ранее 11 октября стало известно, что недалеко от саудовского порта Джедда атаковали иранский нефтяной танкер. Судно загорелось, на нем произошла утечка нефти. Кто стоит за атакой, пока неизвестно.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco случился пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии — Эр-Рияду, — используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3. И саудиты, и Соединенные Штаты заявили, что располагают доказательствами того, что за атаками стоит Иран.

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