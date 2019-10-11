Стали известны подробности подрыва танкера в Красном море

Иранский танкер, на борту которого в Красном море произошел взрыв, был дважды атакован. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает в пятницу, 11 октября, РИА Новости.

По его словам, первая проверка показала, что судно «было атаковано два раза с разницей примерно в 30 минут и получило повреждения». Кто именно стоит за нападением, пока неизвестно.

Мусави добавил, что в результате ЧП произошла серьезная утечка нефти. «Вся ответственность за последствия лежит на исполнителях этой опасной авантюры», — указал он.

Как передает Reuters, танкер в настоящее время своим ходом направляется к иранскому острову Ларек в Персидском заливе.

Ранее в пятницу сообщалось, что на иранском танкере, перевозившем нефть, произошел взрыв, после чего судно загорелось. Это случилось в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда. В результате никто из членов экипажа не пострадал, а ситуацию на борту взяли под контроль.

Сообщалось также, что танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). При этом иранская сторона считает, что произошедшее могло быть террористической атакой.

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