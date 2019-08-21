Иранcкий танкер сломался в Красном море

Нефтяной танкер Ирана сломался в водах Красного моря, сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа Исламской Республики.

Сообщается, что сломался танкер под названием HELM. Это судно, как и многие другие, находится под американскими санкциями.

«Экипаж корабля занимается починкой, судно находится в стабильном состоянии. К счастью, все члены экипажа в безопасности», — заявил Акбар Джабаль-Амели, технический директор госкорпорации, управляющей иранскими танкерами.

По данным агентства, Иран располагает одним из крупнейших нефтяных флотов в мире, но его суда стареют, а возможности для их замены и модернизации сильно урезаны ограничительными мерами Соединенных Штатов: большинство стран не торгует с Тегераном из-за угрозы наказания от Вашингтона.

19 августа сообщалось, что иранский танкер Grace 1, ранее задержанный в Гибралтаре, покинул воды британской заморской территории под расписку о том, что не будет разгружаться в Сирии и нарушать таким образом санкционный режим ЕС в отношении Дамаска.

Он ранее был задержан Великобританией по запросу США. В ответ на эту меру Иран захватил в своих водах британский танкер Stena Impero — предлогом для этого стало нарушение судном сразу нескольких правил международной перевозки.

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