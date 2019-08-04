Иран задержал еще один иностранный танкер

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии Ирана) задержал в Персидском заливе еще один иностранный танкер. Об этом со ссылкой на иранское телевидение сообщает Reuters.

«Морские подразделения КСИР задержали иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, он контрабандой вез топливо в одну из арабских стран. Он вез 700 тысяч литров топлива, на борту были семь моряков с разным гражданством», — процитировали журналисты агентства заявление командира КСИР.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России. Сообщалось, что военные остановили его за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

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