Опубликовано аудио переговоров военных с задержанным танкером

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером. Аудио опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

На записи слышно, как представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предлагают танкеру развернуться и обещают обеспечить ему безопасность. При этом британский фрегат HMS Montrose, выдвинувшийся на защиту танкера, просит не менять курс. Британские военные отметили, что танкер осуществляет транзитный переход по международным водам, и никто не может этому препятствовать.

Ранее сообщалось, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера. Лондон подозревает, что с помощью «российской шпионской технологии» и ложных координат GPS иранская разведка могла отправить танкер в Ормузский пролив.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Так, судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

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