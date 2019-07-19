Названо число россиян на борту захваченного Ираном британского судна

На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, который накануне вечером был задержан иранскими военными, находятся трое россиян. Об этом сообщил представитель компании Stena Bulk & Northern Marine Management, которая владеет судном, передает ТАСС.

Посольство России в Иране проверяет эту информацию.

О том, что на борту Stena Impero находятся россияне, стало известно накануне вечером, однако точное их число не называлось. Также среди членов экипажа есть граждане Индии, Латвии и Филиппин.

Иран заявил о захвате британского судна в Ормузском проливе ранее 19 июля. Корабль задержали за нарушение международных норм, однако не уточнили, каких именно.

По данным МИД Великобритании, иранские военные задержали два танкера — под британским и либерийским флагами. В стране намерены созвать правительственное заседание, чтобы разработать план по освобождению кораблей.

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