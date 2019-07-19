Великобритания обвинила Иран в захвате двух танкеров

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран задержал два нефтяных танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

По словам Ханта, одно судно шло под британским флагом, второе — под флагом Либерии. Министр назвал эту ситуацию неприемлемой и призвал обеспечить свободу навигации в регионе. Он намерен созвать правительственное заседание, чтобы разработать план по освобождению кораблей.

Иран заявил о захвате британского судна в Ормузском проливе вечером 19 июля. Корабль задержали за нарушение международных норм, однако не уточнили, каких именно. Позже стало известно, что на борту танкера находятся россияне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!