На борту захваченного Ираном британского танкера оказались россияне

На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, который накануне вечером был задержан иранскими военными, находились россияне. Об этом сообщил представитель компании Stena Bulk & Northern Marine Management, которая владеет судном, передает РИА Новости.

В компании рассказали, что всего на судне находятся 23 человека. Среди них есть граждане России, Индии, Латвии и Филиппин. Число представителей этих стран уточняется.

Иран заявил о захвате британского танкера вечером 19 июля. Инцидент произошел в Ормузском проливе. В КСИР заявили, что судно задержали за нарушение международных норм, однако не уточнили, каких именно.

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1, после чего попытался задержать нефтяной танкер Великобритании в Персидском заливе. Позже министр иностранных дел страны Джавад Зариф опроверг попытку задержать британское судно.

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