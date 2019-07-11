Иран открестился от попытки задержать британский танкер

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отрицает попытку задержать британское судно в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство Fars.

Аналогичное заявление сделали и в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars. «Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими», — отметили там.

Ранее сообщалось, что пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и попытались его остановить. Иранские корабли приблизились к судну и потребовали от экипажа сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

9 июля Иран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Танкер был перехвачен 4 июля во время перевозки двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка Арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

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