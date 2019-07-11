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США попросили мир образумить Иран после атаки на британский танкер

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Представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Билл Урбан заявил, что угроза судоходству в Ормузском проливе от Ирана требует ответа всего мирового сообщества. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

«Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания», — подчеркнул официальный представитель подразделения.

Ранее сообщалось, что пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и попытались его остановить. Иранские корабли приблизились к судну и потребовали от экипажа сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

9 июля Иран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Танкер был перехвачен 4 июля во время перевозки двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка Арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

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Предыстория: Пять катеров Ирана пустились в погоню за британским танкером
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