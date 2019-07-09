Россия вступилась за ядерный Иран

Иран не нарушает соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), повышая уровень обогащения урана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, мир «не может закрывать глаза на объективные факты». И это означает, что обогащение Ираном урана выше 3,67 процента «не нарушает ни Договор о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО], ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению», указал Лавров.

Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация в регионе накалялась, и рассчитывает на сдержанность Ирана, добавил глава МИД. Он также заявил, что Россия пока не видит иного выхода из кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, кроме возвращения всех участников сделки к выполнению своих обязательств.

Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ подразумевает, что агентство следит за соблюдением страной обязательств по использованию ядерного материала исключительно в мирных целях. При этом в случае использования технологий не по назначению оно предупреждает мир о потенциальной опасности распространения ядерного оружия.

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8 июля сообщалось, что Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий СВПД. До этого страна превысила допустимый по сделке уровень в 3,67 процента, он уже достиг 4,5 процента.

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.

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