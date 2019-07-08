Трамп усилил давление на Иран

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана «быть осторожнее» с заявлениями по поводу условий ядерной сделки. Об этом сообщает Fox News

По сообщению телеканала, Трамп также заявил, что Ирану «никогда не получить ядерное оружие». Подписанный его предшественником Бараком Обамой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) он назвал «глупейшим соглашением, какое можно себе представить».

Госсекретарь США Майк Помпео объявил у себя в Twitter, что действия Исламской Республике по отходу от соблюдения СВПД приведут к дальнейшей изоляции и новым санкциям.

7 июля стало известно, что Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67 процента — предела, определенного СВПД. По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана — умеренный шаг, однако Иран «начал нелегкий путь к ядерному оружию».

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1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал на то, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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