Иран похвастался успешной угрозой в адрес США

Иран пригрозил США войной и смог избежать американского удара. Об этом сообщил глава иранского управления гражданской обороны бригадный генерал Голам Реза Джалали, его слова передает Reuters.

«После уничтожения вторгнувшегося беспилотника США через дипломатических посредников передали, что они хотят провести локальную операцию. Но ответ Ирана дал понять: каждая операция будет расценена как начало войны», — сказал Джалали, занимающий командный пост Корпуса стражей исламской революции.

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21 июня президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. По его словам, американские военные были готовы атаковать сразу три различных объекта в Иране, но он отменил атаку, когда узнал от одного из генералов, что в результате удара погибнут примерно 150 человек. Затем он пояснил, что лишь «приостановил» атаку.

За день до этого военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A BAMS-D — один из крупнейших американских беспилотников.

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