Иран сделал шаг к созданию ядерной бомбы

Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67 процента — допустимого максимума по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Reuters.

«Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения урана», — сказал он на встрече с прессой, которая транслируется по иранскому телевидению. По его словам, уран в Исламской Республике пока что будут обогащать до 5 процентов — так его можно будет использовать в качестве топлива для атомной электростанции в Бушире. При этом министр подчеркнул, что Иран готов обогащать уран до любого уровня и в любых объемах.

Арагчи также заявил, что его правительство будет каждые 60 дней отказываться от нового условия по СВПД. Он также озвучил условия иранского правительства по переговорам о возвращении к сделке: Иран будет согласен на участие США в ней лишь в том случае, если с него будут сняты все американские санкции. Новые переговоры с европейскими странами планируются в скором времени.

По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана — умеренный шаг, однако Иран «начал нелегкий путь к ядерному оружию».

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!